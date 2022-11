Kloke Malermeister aus Paderborn gewinnt Ausbildungs-Ass

Das Paderborner Malerunternehmen „Kloke Malermeister GmbH & Co. KG“ ist in Berlin für sein besonderes Engagement in Sachen Ausbildung augezeichnet worden.

Bereits zum 26. Mal verlieh die „Junge deutsche Wirtschaft“ den Förderpreis „Ausbildungs-Ass“ in Berlin. In diesem Jahr wurden die Preise für die Jahre 2020, 2021 und 2022 bestimmt, da die Veranstaltung coronabedingt in den vergangenen zwei Jahren ausgefallen war. Dieser Preis ehrt Unternehmen, Initiativen und Schulen für ihr besonderes Engagement in Sachen Ausbildung.

Die Wirtschaftsjunioren Deutschland zusammen mit den Junioren des Handwerks, der Inter Versicherungsgruppe sowie den Partnern „der Handel“ und das „handwerk magazin“ machen dies möglich. Anwesend waren unter anderen Michael Kellner, parlamentarischer Staatssekretär Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz; Holger Schwannecke, Generalsekretär Zentralverband des Deutschen Handwerks und Michael Schillinger, Vorstand der Inter Versicherungsgruppe.

Dritter Platz in der Kategorie Handwerk für das Jahr 2020

Das Malerunternehmen aus Paderborn „Kloke Malermeister GmbH & Co. KG“ wurde für den Preis nominiert. Zusammen mit zwei seiner Gesellen und einem Auszubildenden vertrat Elmar Kloke seine Firma auf der Veranstaltung. Das Unternehmen gewann den dritten Platz in der Kategorie Handwerk für das Jahr 2020. Dr. Carsten Linnemann MdB hat sie persönlich vor Ort beglückwünscht.

Kloke Malermeister GmbH & Co. KG bildet seit seiner Gründung 1965 Maler und Lackierer aus. Die Auszubildenden werden hier „Talente“ genannt. Über die Jahre wurde vieles für die Talente umgestaltet, um Ihnen eine besondere und fördernde Ausbildungsumgebung zu bieten.

Mit der Einführung der Kloke AusbildungsAkademie – kurz K2A – wird den Talenten die Chance geboten, sich in der Technik und auch in ihrer Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Dazu wurde im Neubau die hauseigene Lehrwerkstatt – die K2A Garage – und ein Schulungsraum eingerichtet.

Zwei erfahrene Coaches unterstützen die Talente mit Ratschlägen auch auf persönlicher Ebene. Ein Belohnungssystem mit Prämien sorgt für zusätzliche Motivation bei den Talenten. Außerdem finden Touren ins Ausland statt, bei denen die Talente viele außergewöhnliche Techniken erlernen können. Die nächste Reise ist nach Luxemburg geplant.