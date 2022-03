Im nahen Delbrück wiederum sammeln 140 Sensoren in den zehn Ortsteilen Daten zum Energieverbrauch oder Grundwasserpegel und funken sie in die Zentrale. Das monotone Messen von Hand wird überflüssig. Das sind nur zwei Beispiele für digitale Projekte in der Modellregion Ostwestfalen-Lippe. Was in größeren und kleineren Städten alles möglich ist, wird bei dem Kongress „DigitaleZukunft@OWL“ am Donnerstag, 10. März, im Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn gezeigt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen