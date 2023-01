Das langanhaltende, üppige Feuerwerk mit einer regelrechten Raketen- und Böllerflut am Nachthimmel zeigte es deutlich: Viele Paderborner haben darauf gewartet, es wieder so richtig knallen zu lassen. Das erste Silvester seit zwei Jahren ohne Kontaktbeschränkungen und Feuerwerksverboten ist in Paderborn jedoch insgesamt weitgehend ruhig verlaufen, berichtet die Feuerwehr.

Während Tausende in Paderborn ausgelassen den Jahreswechsel feierten, hatten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei besonders in den ersten Stunden des neuen Jahres reichlich zu tun. Zwischen Mitternacht und 8 Uhr in der Früh gab es 56 Einsätze, berichtet Einsatzleiter Mirko Westbomke. 23 Mal rückten die Einsatzkräfte aus, um kleinere Feuer zu löschen, 25 Mal waren die Kollegen vom Rettungsdienst gefragt. „Die Anzahl der rettungsdienstlichen Einsätze blieb angesichts der möglichen Gefährdungen durch Feuerwerkskörper, insbesondere in Kombination mit Alkohol, auf einem ausgewogenen Niveau“, berichtet Westbomke.