So ist die Stimmung in der ältesten Kneipe Paderborns

Paderborn

Das Gebäude, in der sich die Kneipe „Zum Ölberg“ befindet, wurde 1760 erbaut und gilt als älteste Kneipe Paderborns. Viele kommen in den Ölberg, um zu sehen, ob Inhaber Martin Niggemann wirklich so aussieht, wie auf den Fotos, die von ihm in den sozialen Medien zu finden sind.