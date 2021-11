Koalition will Schulsozialarbeit ausbauen

Vier neue Stellen sollen über Auslaufen der Landesförderung für 2022 hinaus in Paderborn etabliert werden

Paderborn

CDU und Grüne im Paderborner Rat möchten den Ausbau der Schulsozialarbeit fortsetzen und vier dauerhafte Stellen schaffen. Dies sei gerade in der herausfordernden Situation in den Schulen nach zwei Jahren Pandemie und zwei Lockdowns besonders wichtig, schreiben die Fraktionsspitzen in einer Pressemitteilung dazu.