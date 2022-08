Paderborner Köche bereiten wieder Speisen im Paderquellgebiet

Von „neuem Leben“ im Paderquellgebiet schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung zum Gourmet-Festival. Der Bereich sei „noch immer einer der schönsten Orte der Stadt“ und biete „nach wie vor die perfekte Kulisse für das Gourmet-Festival“. Zuletzt war das Festival aufgrund der Pandemie abgesagt worden. Besucher hatte das Festival zuletzt 2019 angezogen.

Aufgebaut werden weiße Pagodenzelte, in denen die teilnehmenden Köche Gerichte aus der Hochstiftküche zubereiten werden. Dazu gehören die deftig-westfälische Küche, ausgewählte Biogerichte sowie Speisen mit eher exotischen Zutaten. Zudem wird es Musik und Lichtinstallationen geben, so die Stadt weiter.

Geöffnet ist die Veranstaltung am Freitag, 2. September, von 16 bis 24 Uhr, am Samstag, 3. September, von 12 bis 24 Uhr, und am Sonntag, 4. September, von 12 bis 20 Uhr. Der Zugang zum Paderquellgebiet erfolgt über die bekannten Wege – lediglich die Brücke über die Dammpader (ehemals Kaiser-Karls-Bad) ist gesperrt.

Auch Musik in unterschiedlichen Stilrichtungen wird es geben. Foto: Uwe Werner

Ihre Kochkünste zeigen in diesem Jahr folgende Restaurants und Cafés: „Kump Paderborn“, Restaurant „Indian Palace“, „Kaloa Poké“, „Brand Manufaktur für Speisen & Erlebnisse“, „Le Feu Flammkuchen“, Restaurant „Von Köppen“, „Kurkuma 400 Grad“, „Festfalen Catering“, „El Chingón & Alleman & Kitzgams“, Bio- und Wanderhotel „Upländer Hof“ und das „PS Restaurant“.

Der Biergarten „bargusto“ wird erstmals zwischen der Bachstraße und der Warmen Pader zu finden sein. Dazu gesellt sich das Team von „Kaloa Poké“ mit sogenannten Bowls oder Schüsseln, in denen die Gerichte nach Wünschen der Kunden zusammengestellt werden.

Paderborner Tornado: Holzscheiben für neue Bäume

Zusätzlich lädt die „bargusto“-Lounge auch in diesem Jahr wieder zum Verweilen ein. Diesmal gibt es Sitzmöglichkeiten in Richtung der Mühlenstraße. An der Bar werden Weine, Aperitivos und neue Sommertrends angeboten.

Zudem bietet der Verein „Freunde der Pader“ während des Gourmet-Festivals seine Tornado-Holzscheiben zum Kauf an. Sie tragen die Beschriftung „Tornado Paderquellgebiet 20.05.2022“. Der Erlös aus dem Verkauf ist für die Neubepflanzung des Paderquellgebietes bestimmt. Die in Zusammenarbeit mit der Tischlerei Gerdesmeier aus verschiedenen Bäumen gesägten Holzscheiben sind zwei Zentimeter dick und haben einen Durchmesser von 8 bis 15 Zentimetern. Der Preis beträgt 8 Euro pro Astscheibe.

Und wie jedes Jahr kommen bei „Hochstift à la carte“ auch Kultur, Unterhaltung und ein stimmungsvolles Ambiente nicht zu kurz. Am Freitag tritt von 20 bis 22.30 Uhr das Trio „Le Lampion“ aus Köln mit Musettes, Chansons und Tangomusik auf. Am Samstag ist von 20 bis 22.30 Uhr Partytime mit den „Traveling Voices“. Am Sonntag spielt von 15 bis 18 Uhr die „Elastic Soap Jazz Band“ aus Hamburg. Klaviermusik aus Holland gibt es zudem von 12 bis 15 Uhr mit „The Free Wheeler“ und einem fahrbaren Instrument. Auch heimische Musik gibt es mit Akustik-, Pop- und Coversongs von „Ronja und Dodo“ am Freitag und Samstag jeweils von 18 bis 20 Uhr. Zudem treten die „Saxaholics“ am Samstag von 16 bis 18 Uhr auf.

Für besondere Effekte im Paderquellgebiet sorgt wieder „LightForce Showlasertechnik“ aus Borchen. Sie will das Gebiet in entsprechendes Licht eintauchen und farbige Wasserfontänen emporsteigen lassen. Dazu gibt es Freitag und Samstag ab jeweils 21.30 Uhr auch Musik.