Kolpingsfamilie Schloß Neuhaus feiert Karneval

Am Wochenende fand im Schloß Neuhäuser Roncalli-Haus die Karnevalsveranstaltung der Kolpingsfamilie statt, die für viel Spaß und Unterhaltung sorgte. Durch den Abend führte das Moderatorenduo Anna und Oliver Peters, das das Publikum bestens unterhielt.

Der Büttenredner Bernhard kam als Rentner auf die Bühne, der noch aktiv in der Politik mitmischt und sich besonders die Ampel Regierung in Berlin vorgeknüpft hat. Die drei Tenöre, Raimund Kuhlenkamp, Oliver Peters und Norbert Lippe, brachten den Saal zum Toben. Mit ihren kraftvollen Stimmen begeisterten sie das Publikum und forderten zum Mitsingen auf.

Wigbert Koch als Neuhäuser Junge berichtete aus dem Leben des Ortes und erzählte von seinen Jugendtagen, als es noch die tolle Leckmuschel gab. Das Ballett der jungen Damen (Nele Wirth, Nina Lippe, Marie Kleinefenn, Annika Born, Antonia Linde, Annkathrin Born) zeigte fantastische Showeinlagen zu der Musik von „The Greatest Showman“. Ihre Choreografie und ihre Energie brachten den Saal zum Beben.

Robert Struck und Franz-Josef Kneuper blickten als Bauarbeiter humorvoll auf die Coronazeit zurück und nahmen dabei das weibliche Geschlecht auf die Schippe. Die Büttenrednerin Emma alias Claudia Ernst ging shoppen und erzählte von ihren Erlebnissen beim Einkaufen.

Das Frauen-Ballett (Daniela Hölting, Susanne Struck, Susanne Kneuper, Kati Born, Petra Voß, Manuela Linde, Claudia Heising, Mary Ellenbürger) tanzte in Trikots der Nationalmannschaft und des SC Paderborn zu bekannten Fangesängen. Andreas Kirchner präsentierte als Carsten Maschmeyer im Rahmen der Sendung „Die Höhle der Löwen“ verschiedene Produkte speziell für die Neuhäuser Gemeinde.

Norbert Schniedermeier, Norbert Lippe, Ralf Linde, Robert Struck, Dietmar Born, Franz Kneuper und Volker Leifeld überzeugten im Männerballett mit einer Choreografie unter dem Motto „Jahrmarkt des Lebens“.

Alle Fotos, Events und News zum Karneval in OWL finden Sie auf der großen Übersichtsseite des WESTFALEN-BLATTES.

Das drei Gestirn, Prinz Ulli Mertens, Bauer Peter Appelbaum und Jungfrau Heribert Jakobsmeyer traten mit ihrer Prinzengarde, den Mitgliedern des Tambourchores unter der Leitung von Manfred Jasper auf und brachten den Saal zum Kochen. Der Bauer berichtete vom Führungswechsel im Schützenverein und die Jungfrau erzählte von ihren Erlebnissen im Urlaub am Diemelsee. Der Prinz nahm noch einmal das Geschehen in den Schloss Neuhäuser Vereinen in den letzten Jahren aufs Korn. Den Abschluss bildete das Bengelballett. Sören Struck, Marius Voß, Mattis Lippe und Andre Born brachten mit akrobatische Einlagen zu verschiedenen Malle-Hits den Saal ein letztes Mal zum Toben.

Für die Musik waren verantwortlich Adrian und Jonas Mertens sowie Benedikt Kräußel, die für eine tolle Stimmung sorgten. Das Team von der Technik, Matthias Linnemann und Tobias Bröckling sorgten für einen reibungslosen Ablauf auf der Bühne.