Sie machen sich beim Kongress Digitale Zukunft 2023 stark für die nachhaltige Digitalisierung in OWL (von links): Rainer Vidal (Leiter Digital-Büro OWL), Dr. Jochen Viehoff (Geschäftsführer Heinz-Nixdorf-Museumsforum), Wolfgang Marquardt (Prokurist Ost-Westfalen-Lippe GmbH) und Yvonne Zwick (Vorsitzende B.A.U.M.)

Gemeinsam mehr erreichen und den Herausforderungen von heute und morgen begegnen, so lautete das Plädoyer von Wolfgang Marquardt, Prokurist der Ost-Westfalen-Lippe GmbH. Und diese Herausforderungen seien vielfältig: Energieversorgung, Lieferketten, Ressourcenverfügbarkeit und die Fachkräftesicherung. Rund 350 Interessierte diskutierten am Donnerstagnachmittag (9. März) über digitale Lösungen und Ideen. Dabei erhielten 35 Projekte aus der Region eine Ausstellungsbühne. Insbesondere die Themen Berufliche Bildung, Innovationen, Smart Cities und Nachhaltigkeit wurden in den Mittelpunkt gerückt.

„Wir haben hier in OWL einen klaren Vorteil: eine Bündelung von Kompetenz und einen einheitlichen Verwaltungsraum“, unterstrich Rainer Vidal, Leiter des Digital-Büro OWL. Diesen Vorteil gelte es zu nutzen. Daher veranstalteten die Ost-Westfalen-Lippe GmbH, das Digital-Büro und das Heinz-Nixdorf-Museumsforum in diesem Jahr zum zweiten Mal den Kongress [email protected] Dieses Mal fand der Kongress ausschließlich in Präsenz statt, und die Tickets seien bereits im Vorfeld ausverkauft gewesen. Das Ziel des Kongresses sei die Vernetzung und die Förderung des Austausches, erklärte der Geschäftsführer des Heinz-Nixdorf-Museumsforums, Dr. Jochen Viehoff.

Unter den 35 Ausstellern war beispielsweise die Stadt Delbrück mit ihrem Smart-City-Projekt LoRa-WAN vertreten und auch die Gemeinde Borchen-Etteln mit dem Verbundprojekt Di-DoZ (Digitaler Dorfzwilling). Auch regionale Größen wie die Garage 33 (Innovationstreiber und Start-up Beratung der Universität Paderborn), It's OWL (Technologie Netzwerk) stellten ihre Innovationsplattform und das Kompetenzzentrum Arbeitswelt Plus (Zukunft der Arbeit mit Künstlicher Intelligenz verbessern) vor.

Zum Thema Nachhaltigkeit hielt Yvonne Zwick, Vorsitzende B.A.U.M. (Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften) eine Keynote und betonte, dass ein Nachhaltigkeitskonzept unbedingt soziale und ökologische Punkte beinhalten müsse. Auch für OWL wünsche sie sich definierte Nachhaltigkeitsziele. Dies bleibe ein Thema für heute und morgen. „Meiner Meinung nach muss sich Nachhaltigkeit als Querschnittsthema durch alle Bereiche ziehen“, sagte Zwick.

Zukünftig werde die Entwicklung einer ineinandergreifenden Nachhaltigkeits- und Digitalisierungsstrategie immer wichtiger. Außerdem meinte Zwick, dass die Nachhaltigkeit der Digitalisierung auch etwas Geschwindigkeit nehmen dürfe, um sich zu besinnen: Was ist das Ziel? Wird es den gesellschaftlichen Fragen auch in der Praxis gerecht? „Grundsätzlich muss Digitalisierung inklusiv gedacht werden“, sagte die Vorsitzende.