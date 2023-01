Prachtvoller Königsball der Neuhäuser Schützen

Der Königsball 2023 der St.-Henricus-Bruderschaft war ein gelungener Auftakt für das bevorstehende Schützenjahr 2023. Eine wundervolle Atmosphäre in der von den Damen der Markt-Kompanie prächtig geschmückten Schlosshalle ergab ein wunderschönes Bild für die mehr als 550 Gäste im vollbesetzten Saal, der an diesem Abend dem Namen „Königsball“ alle Ehre machte.

In seiner Begrüßung würdigte Geschäftsführer Markus Cink das Auftreten des Hofstaates in seinem bisherigen Regentschaftsjahr. Er freute sich, zahlreiche Ehrengäste aus dem Schützenwesen, Politik und Wirtschaft und zahlreiche befreundete Schützenbruderschaften begrüßen zu dürfen und wies besonders auf das Konzert des Musikzuges anlässlich seines 40-jährigen Bestehens am 25. März in der Schlosshalle hin.

Das Königspaar Wolfgang und Annette Pladwich, das Kronprinzenpaar Ingo Räßler und Rabea Splett, das Apfelprinzenpaar Robin Fortströer und Lara Philipper und das Zepterprinzenpaar Stefan Hellmann und Nina Fehring sowie das Zeremonienmeisterpaar Conny und Willi Hoff freuten sich über die Blumengrüße des Bataillonsvorstandes. Auch die Königinnen der anwesenden Gastvereine wurden mit einem Blumenstrauß vom Bataillonsvorstand begrüßt. Mit herzlichem Dank für ihr vergangenes Regentschaftsjahr wurde dem Königspaar der Jahre 2019 bis 2022 Olaf und Anette Pippert unter großem Beifall der Gäste ein Erinnerungsfoto überreicht.

Der Eröffnungstanz des Königspaares Wolfgang und Annette Pladwich – begleitet von den Prinzenpaaren und dem Zeremonienmeisterpaar – bildeten den Auftakt des Balles. Für die musikalische Begleitung sorgte die Party-Band Galant aus Bochum und im Anschluss DJ Kai Knipping von Padersound. Traditionell ist die jährliche Showeinlage, diesmal durch die Highland Dragon Pipeband, die das Publikum mit ihrer Aufführung begeisterte.