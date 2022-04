Königsplätze: Streit um Stühle in Paderborn beendet

Paderborn

Im Streit um Stühle auf der öffentlich zugänglichen Galerie vor der Praxis „Kieferorthopädie Paderborn – Drs. Paddenberg und Kollegen“ an den Königsplätzen sind beide Seiten aufeinander zugegangen. Bis zum Ende der Frist an diesem Karfreitag, 15. April, will die Geschäftsführung der Praxis einen Antrag zur Nutzung der öffentlichen Fläche stellen.

Von Rajkumar Mukherjee