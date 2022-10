Konzert der Extraklasse: Pianistin Olga Scheps begeistert Publikum in der Kaiserpfalz in Paderborn

Paderborn

Den 3. Oktober als „Tag der Deutschen Einheit“ richtete die Initiative „3. Oktober - Deutschland singt und klingt“ für ein bundesweites Singen und Musizieren aus, um an die „Friedliche Revolution von 1989“ und an Frieden und Demokratie zu erinnern. Mit eben dieser Intention des Erinnerns eröffnet traditionsgemäß das Konzert der Philharmonischen Gesellschaft Paderborn zum „Tag der Deutschen Einheit“ die jeweils neue Konzertsaison. In diesem Jahr konnten die Veranstalter mit einem hochkarätigen Solistenkonzert aufwarten.

Von Hermann Knaup