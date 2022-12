Konzert des Paderborner Goerdeler-Gymnasiums stimmt auf das Fest ein

Von „Fröhliche Weihnacht“ über „We wish you a merry Christmas“ bis zu „Feliz Navidad“ – die Musikgruppen des Paderborner Goerdeler-Gymnasiums haben gute Wünsche für das bevorstehende Fest beim traditionellen Adventskonzert überbracht.

Weihnachtliche Spielfreude: Die „YoungBand“ begeisterte unter Leitung von Gabriele Duhe mit „Frosty the Snowman“ ebenso wie mit „Jingle Bell Rock“.

Nach zweijähriger Corona-Pause erlebten Schülerinnen und Schüler, Eltern, Kollegium und Gäste in der vollbesetzten Aula ein fröhliches und stimmungsvolles Programm.

Dabei zeigten die Akteure, wie variantenreich sich die Weihnachtszeit mit Instrumenten und Spielszenen auf die Bühne bringen lässt. Die Bläserklasse 5b eröffnete unter dem Dirigat von Thomas Schulze-Athens den Abend musikalisch. Nach nur wenigen Wochen Instrumentalpraxis ernteten die Jüngsten als mehrstimmig spielender Klangkörper begeisterten Applaus für ihre Darbietung von „Jingle Bell“, berichtet die Schule. Was aus solchen Anfängen musikalisch erwachsen kann, zeigte schwungvoll mit „Rockin‘ around the Christmas tree“ die Bläserklasse des sechsten Jahrgangs.

Freude am gemeinsamen Musizieren

Die „YoungBand“, das mit vielen ehemaligen Bläserklassenschülerinnen und -schülern groß besetzte Nachwuchsorchester, demonstrierte unter Leitung von Gabriele Duhe mit „Jingle Bell Rock“ und dem für die Trompeten anspruchsvollen „Final Countdown“ die andauernde Freude am gemeinsamen Musizieren.

Zwischen den Musikgruppen bespielte die Theater-AG die Bühne. Unter der Leitung von Harald Rehberg präsentierten die Darstellerinnen einige selbst erdachte Spielszenen, die das Weihnachtsfest mit seinem Erwartungsdruck und Kommerz auch nachdenklich und kritisch beleuchteten.

Zum Schluss des Abends zeigte die „Goerdeler Big Band“ eindrucksvoll die mehrjährige Orchestererfahrung. Die ältesten Schülerinnen und Schüler intonierten den modernen Weihnachtsklassiker „All I want für Christmas is you“ und wünschten als Schluss- und Höhepunkt „Feliz Navidad“ ausdrucksstark im Latin-Rhythmus. Nach dem Konzert sorgten die Abiturienten mit einem Punsch- und Plätzchenverkauf für gesellige Atmosphäre zum Verweilen.