Grandiose Tango-Musik in der Paderborner Kaiserpfalz

Paderborn

Die Philharmonische Gesellschaft Paderborn hatte für ihr Konzert am Sonntag in der Kaiserpfalz wieder einmal eine gute Programmwahl getroffen: Lothar Hensel (1961 in Dormagen geboren), gefragter Bandoneón-Solist, bot mit dem Orchester der Philharmonischen Gesellschaft unter Leitung von Thomas Berning einen Tango-Abend der Extraklasse.

Von Hermann Knaup