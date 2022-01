Konzerte im heimischen Wohnzimmer

Bislang kam das Publikum immer zu ihm, jetzt kommt Lothar Pohlschmidt zum Publikum. „Ich möchte in privaten Räumen und Restaurants Booster-Konzerte machen und werde dabei selbst kontrollieren, dass die Menschen drei Mal geimpft sind“, kündigt das Paderborner Original an.

Auf die Idee ist er bei einer Schifffahrt auf dem Rhein gekommen. „Ich bin über Weihnachten mit einem Schiff von Köln nach Worms gefahren, um mich dem Festtagstrubel zu entziehen“, erzählt der Sänger und Schlagzeuger: „Da hat mich eine kleine Gruppe unter den Passagieren erkannt und mich gefragt, ob ich nicht etwas singen könne.“ Er habe zugestimmt und an Heiligabend acht Songs von Louis Armstrong, Frank Sinatra und Joe Cocker gespielt. Weil es den Leuten gefallen habe, habe er am 2. Weihnachtstag ein Zusatzkonzert gegeben, erzählt Lothar Pohlschmidt. Die spontanen Auftritte habe er nur absolvieren können, weil alle etwa 50 Gäste auf dem Schiff geboostert gewesen seien.

Was er auf dem Rhein erlebt hat, will der 73-Jährige jetzt entlang der Pader wiederholen. Wer demnächst Geburtstag hat, Vereine oder Gaststättenbetreiber können ihn unter der Telefonnummer 0152/04304444 für ein Konzert verpflichten. Lothar Pohlschmidt macht aber gleichzeitig deutlich, dass das mit der Kontrolle des Impfstatus keine leere Drohung ist: „Ich habe keine Lust, mich anstecken zu lassen.“

Der ehemalige Bandleader, der um die halbe Welt gereist ist, plant einstündige Unplugged-Konzerte. Entweder er komme allein mit Gitarre oder bringe seinen Musikerkollegen Andy Seifert mit, kündigt er an. Wer ihn einlade, könne sich vorab Stücke wünschen. „Viele wollen von mir Joe Cocker hören“, hat der Musiker in der Vergangenheit beobachtet. „Ab 200 Euro“ antwortet Lothar Pohlschmidt auf die Frage, was seine Wohnzimmerkonzerte kosten werden.

Er vermisst seine Auftritte zum Beispiel in der Kulturwerkstatt, die seit Ende Dezember geschossen ist und umgebaut wird. Zudem hat er bei Menschen ab 50 eine zunehmende Zurückhaltung festgestellt, Veranstaltungen zu besuchen. „Mein Publikum kommt nicht raus“, sagt Lothar Pohlschmidt und verweist auf die Sorge, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Und deshalb kommt der Sänger jetzt in die Wohnzimmer seiner Fans in Paderborn – mit Songs wie „New York, New York“ von Sinatra.