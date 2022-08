Kopfverletzungen erlitten: Radfahrer prallt gegen Mülltonne

Unfall in Paderborn am Montagmorgen mit Müllwagen

Paderborn

Ein Radfahrer hat beim Vorbeifahren an einem Seitenlader-Müllwagen in Paderborn laut Polizei Kopfverletzungen erlitten. Das Fahrzeug befand sich im Ladevorgang. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 7.10 Uhr.