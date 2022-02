Korso mit 90 Autos in Paderborn angemeldet

Paderborn

2000 Teilnehmer hatten sich vor einer Woche erneut in Paderborn versammelt, um gemeinsam gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Anders als in den Vorwochen war die Versammlung nicht angemeldet gewesen. Trotzdem kamen etliche selbst ernannte „Spaziergänger“ in die Kreisstadt. Nach Angaben der Polizei ist auch für diesen Montag, 7. Februar, kein Demonstrationszug angemeldet worden. Dafür gibt es nun einen angemeldeten Autokorso mit rund 90 Fahrzeugen, bestätigte ein Polizeisprecher.