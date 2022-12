Kosten für Restaurierung des Rikus-Kreuzes in Paderborn sind angestiegen

In der zweiten Januar-Hälfte soll das Rikus-Kreuz am Gierstor in Paderborn abgebaut und in ein Lager transportiert werden.

„Gefahr im Verzug“: So hatte Jessica Schütte, Leiterin des Amtes für Umweltschutz und Grünflächen, Ende Oktober die Lage beschrieben. Ein Abbau des von Rikus entworfenen Kreuzes am Gierstor ist nach Ansicht der Stadt unumgänglich. Seit 1963 gehört das Kreuz zum Stadtbild. Nun soll das Kunstwerk, im Besitz der Stadt, in der zweiten Januarhälfte abgebaut und wegen der Größe mit einem Schwertransport zum Lager gebracht werden, so Rikus-Dee: „Der Lagerort ist in der Dempsey-Kaserne in Sennelager.“ Ihrer Kenntnis nach sei der Auftrag durch das Grünflächenamt nach einer Ausschreibung bereits an eine Fachfirma vergeben. „Es gibt ein detailliertes Konzept der Fachfirma zum Abbau“, sagt Rikus-Dee.