Kostenlose Tampons für Paderborner Schülerinnen

Paderborn

Mit dem verschämten Aushelfen, wenn Binden oder Tampons fehlen, soll in Paderborn Schluss sein. Die Stadt plant, in Schulen Menstruationsartikel kostenlos bereitzuhalten. Wie das am besten umgesetzt werden kann, wird in einem Pilotprojekt in zwei städtischen Schulen getestet.

Von Dietmar Kemper