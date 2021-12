Krankenbesuch an Weihnachten

An den Weihnachtsfeiertagen lockern die Kliniken in Paderborn und Salzkotten die Besuchsregeln. Das teilten das Paderborner St. Johannisstift, die St.-Vincenz-Kliniken Salzkotten und Paderborn und das Brüderkrankenhaus St. Josef am Mittwoch mit.

Ziel sei es, den Patienten die Feiertage im Krankenhaus so angenehm wie möglich zu gestalten. Im Johannisstift dürfen Patienten von Freitag, 24. Dezember, bis Sonntag, 26. Dezember, unabhängig von ihrer Aufenthaltsdauer im Krankenhaus von einer Person besucht werden.

Die Besuche sind im Johannisstift im Zeitraum zwischen 14 und 18 Uhr für eine Stunde möglich. Der Patient muss vorab die besuchende Person namentlich benennen. Für die Besucher gilt die 3G-Regel.

Das Brüderkrankenhaus St. Josef hat sich ebenfalls dieser Regelung angeschlossen und lässt Besucher ab dem ersten Tag des Krankenhausaufenthaltes zu. Dies war bis zuletzt nicht möglich. Bislang waren Patientenbesuche erst ab dem sechsten Aufenthaltstag im Krankenhaus möglich.

Die Ausnahmeregelung hat zur Folge, dass Besuche an Heiligabend sowie am ersten und zweiten Weihnachtstag jeweils in der Zeit von 14 bis 18 Uhr möglich sind. Beschränkt ist dieses Angebot immer auf eine Person pro Patient und Tag. So sollen Begegnungen engster Angehöriger ermöglicht werden, teilte der Hausobere Christoph Robrecht am Mittwoch mit.

Wer Patienten im Brüderkrankenhaus aufsuchen möchte, muss entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Es werden seitens des Krankenhauses nur aktuelle negative Antigen-Tests einer offiziellen Stelle akzeptiert.

Wer die Klinik betritt, muss während des gesamten Aufenthaltes eine FFP2-Maske tragen.

Auch die St.-Vincenz-Klinken beenden vorübergehend das Besuchsverbot. „Gerade an Weihnachten soll im Krankenhaus niemand allein sein müssen“, begründet Geschäftsführerin Sr. Bernadette M. Putz stellvertretend für die gesamte Krankenhausleitung die Entscheidung.

Hier können Patienten vorab zwei Personen namentlich benennen, die zu Besuch kommen dürfen. Die Namen sollten bereits bei der Anmeldung hinterlegt worden sein. Krankenbesuche sind demnach von diesem Freitag an ab dem ersten Aufenthaltstag möglich.

Die Besuchszeit beträgt maximal eine Stunde pro Tag. Die Besuche dürfen in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr erfolgen.

Wer einem Patienten mit seiner Anwesenheit eine Freude machen möchte, sollte immunisiert – als geimpft oder genesen – oder zumindest negativ getestet sein. Ein eventuell erforderlicher Test muss in einem öffentlichen Testzentrum durchgeführt werden und darf höchstens 24 Stunden alt sein, teilen die Vincenz-Kliniken mit.

Während des gesamten Besuchs muss von allen Beteiligten durchgängig eine FFP2-Maske getragen werden. Das gelte insbesondere auch für den Aufenthalt im Patientenzimmer. „Die Verantwortlichen appellieren an die Besucher, an den jeweiligen Tagen die gesamte Besuchszeit auszunutzen, damit nicht alle bereits um 14 Uhr Zutritt haben wollen. Nur so lassen sich lange Wartezeiten bei der Besucherregistrierung vermeiden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Alle nötigen Unterlagen finden die Besucher auf der Homepage des Krankenhauses unter www.vincenz.de/corona.