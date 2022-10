Krankenstand in Paderborner Firmen wächst

Im ersten Halbjahr 2022 hatten Erwerbstätige im Hochstift Paderborn deutlich mehr Fehltage als im Vorjahreszeitraum. Der Krankenstand in der Region lag um 15 Prozent über dem Niveau des ersten Halbjahres 2021.

Das bedeutet, dass an jedem Tag bis Ende Juni durchschnittlich 45 von 1000 DAK-versicherten Beschäftigten krankgeschrieben waren. Beim Blick auf die einzelnen Monate zeigt sich: Im April gab es im Vergleich zum Vorjahr den größten Anstieg (plus 73 Prozent).

Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsreport der DAK-Gesundheit für das Hochstift Paderborn und den Kreis Soest hervor. Hauptgrund war die massive Zunahme von Atemwegserkrankungen. Verantwortlich für den Anstieg waren vor allem Erkältungen und andere Atemwegserkrankungen. Bis Ende Juni kamen in der Region auf 100 DAK-Versicherte insgesamt 123 Fehltage aufgrund von Atemwegsproblemen – deutlich mehr als im gleichen Zeitraum 2021 (54 Tage).

„Parallel zu den Lockerungen der Pandemie-Schutzmaßnahmen im März 2022 konnte sich eine ausgeprägte Erkältungswelle entwickeln. Sie wurde dazu noch von der hochansteckenden Omikron-Variante begleitet“, kommentiert Reiner Klebolte, von der DAK-Gesundheit in Paderborn die Ergebnisse. Die Fehltage aufgrund von Corona sind sogar um das Achtfache gestiegen: Statistisch gesehen kamen auf 100 DAK-Versicherte fast 57 Corona-Fehltage, 50 Tage mehr als im ersten Halbjahr 2021. Die meisten Fehltage gingen jedoch auf das Konto von Muskel-Skelett-Erkrankungen wie etwa Rückenleiden. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres waren es in dieser Erkrankungsgruppe 180 Fehltage je 100 DAK-versicherte Beschäftigte – ein Viertel weniger als im Vorjahreszeitraum.

An zweiter Stelle des Rankings folgten die psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Anpassungs- oder Angststörungen. Die Anzahl der Fehltage in diesem Bereich sank um 14 Prozent auf 135 Tage je 100 DAK-versicherte Beschäftigte. „Psychisch belastete Menschen waren jedoch während der Krise oft über auffällig lange Zeiträume krankgeschrieben. Besorgniserregend ist, dass bei vielen die Erkrankung in den aktuellen Krisenzeiten langwieriger wird“, sagt Reiner Klebolte. Die dritthäufigste Ursache für Krankschreibungen waren die Atemwegserkrankungen.

Angesichts der fortgeschrittenen Pandemie, des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise sieht die DAK-Gesundheit die Firmen vor großen Herausforderungen. „Damit in dieser Situation gesundes Arbeiten gelingen kann, ist betriebliches Gesundheitsmanagement wichtiger denn je“, betont Rainer Klebolte.

Die DAK-Gesundheit habe dazu digitale Angebote entwickelt, die sich auch eignen, wenn Beschäftigte wieder im Homeoffice arbeiten oder etwa zwischendurch kleine Erholungspausen einschieben möchten, heißt es in der Mitteilung. Kleebolte: „Es gibt Online-Vorträge, -Seminare und weitere digitale Anwendungen aus den verschiedenen Bereichen der Betrieblichen Gesundheitsförderung: Ob Stressbewältigung, Bewegungsförderung oder Tipps zur Konfliktlösung – die Themen sind vielfältig und werden laufend aktualisiert.“