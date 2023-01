Krankheitswelle verstärkt sinkende Bereitschaft zur Blutspende im Kreis Paderborn

Während das St. Johannisstift in Paderborn nach eigenen Angaben derzeit noch gut mit Blutkonserven versorgt wird, herrscht in anderen Häusern bereits Alarmstimmung. Das Paderborner Brüder- und das Vincenz-Krankenhaus werden jeweils von der Blutbank des Herz- und Diabeteszentrums in Bad Oeynhausen versorgt. Seit 11. Januar herrsche dort ein eklatanter Mangel. Vor allem der geringe Bestand an Produkten der Blutgruppe 0 negativ sei auffällig, erklärt Martin Brenke, Oberarzt der Klinik für Anästhesiologe und Transfusionsverantwortlicher der St. Vincenz-Kliniken. „Im Notfall versuchen wir alle Patienten so schnell wie möglich mit Blutprodukten zu versorgen. Die Blutgruppe 0 negativ wird dann eingesetzt, wenn die Blutgruppe des Patienten noch nicht bekannt ist. Ein Engpass hier könnte sich dramatisch auf die Versorgung auswirken.“ Blutkonserven hätten eine Haltbarkeit von 42 Tagen, es müsse also ständig gespendet werden, um einer Versorgungsknappheit entgegenzuwirken.

