Krebsbehandlung abgeschlossen – und dann?

Die Diagnose Krebs verändert das Leben. Sie ist eine existentielle Erschütterung. Nach einem stationären Krankenhausaufenthalt häufen sich für viele Patienten Fragen, auf die sie Antworten benötigen. Das Paderborner Brüderkrankenhaus St. Josef veranstaltet dazu am Donnerstag, 26. Januar, eine digitale Info-Veranstaltung und stellt dabei auch Unterstützungsangebote für Patienten und Angehörige vor.

Fachärzte aus Klinik und Praxis, Ernährungsberater, Sozialarbeiter und eine Psychoonkologin der Krebsberatungsstelle der Diakonie Paderborn-Höxter sowie ein Mitglied von „Palliativnetz Paderborn“ sind am Donnerstag, 26. Januar, von 18.30 bis 19.30 Uhr im virtuellen Konferenzraum die Ansprechpartner und geben Antworten.

Dr. Guido Scholz, Chefarzt Thoraxchirurgie des Brüderkrankenhauses St. Josef und Leiter des Lungenkrebszentrums, betont, wie wichtig die Schnittstelle zwischen stationärer und ambulanter Versorgung ist: „Die Patienten und ihre Angehörigen müssen nach einer Tumoroperation, nach der Chemo- oder Strahlentherapie eng betreut werden. Das hilft enorm bei der seelischen und körperlichen Erholung nach einer Krebstherapie.“

Er und Dr. Andreas Zaruchas, leitender Pneumologe des Brüderkrankenhauses, informieren laut einer Ankündigung des Krankenhauses mit dem Team der begleitenden Dienste zu den vielfältigen Unterstützungsangeboten für Patienten und Angehörige nach einer Krebsbehandlung.

Psychoonkologin Petra Grunwald-Drobner von der Krebsberatung der Diakonie Paderborn-Höxter berichtet demnach, welche Bedeutung Beratungsangebote für Patientinnen mit Krebs und die betroffenen Angehörigen haben.

Harald Müller-Huesmann, ärztlicher Leiter des MVZ im Medico, Oberarzt in der Klinik für Hämatologie und Onkologie und Vorsitzender des Palliativnetzes Paderborn referiert zur Bedeutung einer guten medizinischen Betreuung auf der letzten Wegstrecke des Lebens.

Voraussetzung für die Teilnahme an dem Live-Chat ist ein mobiles Endgerät wie Handy, Tablet oder PC mit Internetzugang. Anmeldungen nimmt Ronja Droll entgegen, per E-Mail an [email protected] Anmeldungen werden erbeten bis Donnerstag, 26. Januar, 12 Uhr. Interessierte erhalten im Vorfeld eine detaillierte Anleitung. Weitere Informationen zu der Veranstaltung sind zu finden unter: https://www.bk-paderborn.de/bkp/veranstaltungen/.