Kreis Paderborn ist auf Stromausfall vorbereitet

Paderborn

Auch wenn ein Blackout derzeit sehr unwahrscheinlich erscheint, bereiten sich Polizei, Feuerwehr, Verwaltungen, Krankenhäuser und Unternehmen im Kreis Paderborn auf einen möglichen Stromausfall vor. Am Mittwoch, 23. November, testet die Kreispolizeibehörde an der Wache in der Riemekestraße ab 6.30 Uhr die Notstromversorgung. Auch die Krankenhäuser sind gerüstet.

Von Ingo Schmitz