Kreis Paderborn stützt Kommunen mit mehr Geld aus der Rücklage

Mit dem deutlicheren Griff in die Rücklage will der Kreis einer weiteren Verschlechterung des Haushalts entgegenwirken. Nach aktuellem Stand beträgt diese gegenüber dem Entwurf 313.427 Euro. Um die Kommunen des Kreises noch mehr zu unterstützen, hatten auch die Bürgermeister mit Einwendungen reagiert. Zudem hatte sich zuletzt der Kreis- und Finanzausschuss auf Antrag von CDU, SPD und Bündnis90/Die Grünen für eine weitere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von nun 2,4 Millionen Euro ausgesprochen. Die Allgemeine Kreisumlage kann somit gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2023 auf dann 193, 4 Millionen Euro reduziert werden. Das befürwortet auch die FDP.

