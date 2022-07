Kreis Paderborn vertieft Partnerschaft mit Teltow-Fläming

Landrat Christoph Rüther freut sich über die gelebten Beziehungen zum Kreis Teltow-Fläming. „Partnerschaften leben von Kontakten, vom Austausch und von gegenseitiger Wertschätzung. Es ist toll zu sehen, wie intensiv die Freundschaft gelebt wird.“

Der Kreis Paderborn stehe im regelmäßigen Austausch mit dem Partnerlandkreis, teilt der Kreis mit. Landrätin Kornelia Wehlan sei zum Beispiel regelmäßig Gast bei Veranstaltungen des Kreises wie dem traditionellen Neujahrsempfang.

Neben dem Empfang der Radfahrer vor dem Kreishaus Luckenwalde durch die Landrätin Kornelia Wehlan standen diesmal auch die Besichtigung der Scheunenwindmühle Saalow, eine Führung eines Bäckermeister in seiner Landbäckerei in Merzdorf, Treffen auf dem „Borchener Platz“ in Sperenberg und der Besuch des „Museum des Teltow“ in Wünsdorf auf dem Programm.

Nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten fanden im Mai 1990 in den neuen Bundesländern die ersten freien Kommunalwahlen statt. Die Kommunen mussten nun möglichst schnell in die Lage versetzt werden, sich zu demokratisch verwalteten Gebietskörperschaften mit eigener Verantwortung für alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zu entwickeln.

Der Aufbau der kommunalen Selbstverwaltung konnte nur mit Unterstützung der Städte, Gemeinden und Kreise der alten Bundesländer geleistet werden.

Kreis Paderborn half bei der Beratung vor Ort

Der Kreis Paderborn wurde zuständig für die Beratung des Landkreises Zossen und organisierte unter anderem Beratungshilfe vor Ort. Mitarbeiter der Landkreisverwaltung Zossen fuhren zu Arbeitsbesuchen in den Kreis Paderborn.

"Weiterhin kam es zu einer Abordnung eines Beamten des höheren bautechnischen Dienstes zur Landkreisverwaltung Zossen. Außerdem wurden Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen der Verwaltung fortgebildet und Nachwuchskräfte aus Zossen in der Kreisverwaltung Paderborn ausgebildet", heißt es aus der Paderborner Kreisverwaltung. Demnach beschloss im Oktober 1990 der Kreistag des Landkreises Zossen, mit dem Kreis Paderborn eine Partnerschaft einzugehen. Der Kreistag des Kreises Paderborn stimmte der Partnerschaft am 8. November 1990 zu.

Partnerschaft besteht nach Gebietsreform weiter

Beim Neujahrsempfang des Kreistages im Januar 1991 im Burgsaal der Wewelsburg wurden die Partnerschaftsurkunden unterschrieben und ausgetauscht. "Die weiteren Hilfestellungen des Kreises Paderborn, aber auch gemeinsame Veranstaltungen in Ost und West, zeugen von dem Geist dieser Vereinbarung. Die Verbundenheit zwischen den Partnern besteht auch nach der 1993 im Land Brandenburg durchgeführten Gebietsreform zum neugebildeten Landkreis Teltow-Fläming fort", teilt der Kreis Paderborn abschließend mit.