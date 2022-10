Kreis Paderborn vorbildlich bei Verwendung von Recyclingpapier

In diesem Jahr haben erstmals 75 Landkreise ihre Daten eingereicht und die durchschnittliche Recyclingpapierquote auf über 84 Prozent gesteigert.

Der Kreis Paderborn leistet mit der Verwendung von Blauer-Engel-Papier einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz: Recyclingpapier spart in der Produktion im Vergleich zu Frischfaserpapier durchschnittlich 78 Prozent Wasser und 68 Prozent Energie und verursacht deutlich weniger CO2-Emissionen. So bewirkte der Kreis Paderborn in den vergangenen drei Jahren eine Einsparung von mehr als 2,5 Millionen Litern Wasser und über 500.000 Kilowattstunden Energie.

„In diesen Zeiten ist es natürlich wichtiger denn je, das Klima zu schonen und Energie zu sparen“, erklärt Landrat Christoph Rüther, dessen Freude über die Auszeichnung groß ist: „Sie ist eine schöne Anerkennung für die geleistete Arbeit und auch die vielen Gedanken, die sich das Team der Kreisverwaltung hinter den Kulissen macht.“ Der Kreis Paderborn setzt weiterhin zu 100 Prozent Recyclingpapier mit dem Blauen Engel in der Verwaltung ein.

Der Papieratlas dokumentiert seit 2018 jährlich den Papierverbrauch und die Recyclingpapierquoten deutscher Landkreise. Partner sind das Bundesumweltministerium, das Umweltbundesamt und der Deutsche Landkreistag. Erstmals ausgezeichnet wurde der Kreis Paderborn im Jahr 2020.