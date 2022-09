Kreis Paderborn richtet Zukunftstag aus

Unter dem Schwerpunktthema Digitalisierung stand der Zukunftstag des Kreises Paderborn, den das Amt „Strategisches Personalmanagement“ für die Führungskräfte der Verwaltung kürzlich im Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn ausgerichtet hat. Einen besseren Veranstaltungsort als das weltgrößte Computermuseum hätte es nicht geben können, um tief in die Welt der Digitalisierung einzutauchen, schreibt der Kreis Paderborn.

Führungskräfte der Verwaltung tauchen ein in digitale Welten

Eingetaucht in digitale Welten sind beim Zukunftstag der Paderborner Kreisverwaltung (von links): Landrat Christoph Rüther, Jan Rudnik (Amt Strategisches Personalmanagement), Moderatorin Sinah Jakobsmeyer, Referent Prof. Dr. Daniel Beverungen (Universität Paderborn), Referentin Ulrike Winzer, Staatssekretär Daniel Sieveke, Elisabeth Voigtländer (Amtsleitung Strategisches Personalmanagement), Dr. Thomas Wassong (Chief Digital Officer des Kreises Paderborn) und Alina Kerkau (Amt Strategisches Personalmanagement).

„Das Alltagsgeschäft nimmt viel Raum ein. Es ist aber auch wichtig, regelmäßig den Horizont zu erweitern und sich mit den zentralen Themen für eine innovative und zukunftsfähige Ausrichtung unserer Kreisverwaltung zu beschäftigten“, so Landrat Christoph Rüther. „Eines ist sicher: Die digitalen Veränderungen werden kommen, und sie werden im Zweifel schneller kommen, als wir das erwarten. Insofern ist es wichtig, dass wir uns darauf vorbereiten“, so der Landrat. Er halte es für relevant, dass die Führungskräfte eine Vorbildfunktion einnehmen, beispielsweise indem die jeweiligen digitalen Kompetenzen weiter ausgebaut werden.

Nach einem Grußwort von Daniel Sieveke, Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW, gaben Experten unterschiedliche Einblicke in die Thematik. „Dank hochkarätiger Referenten haben wir erlebt, wie der digitale Wandel zu einer lebenswerten, nachhaltigen und sicheren Zukunft aller Bürgerinnen und Bürger beitragen kann“, erläutert Elisabeth Voigtländer als zuständige Amtsleiterin. Dabei ging es stets um die Fragen: Was sind die Potenziale der Digitalisierung für den öffentlichen Dienst? Welche Ansprüche an Verwaltungsdienstleistungen werden die Bürgerinnen und Bürger der Zukunft haben? Wie kann sich die Kreisverwaltung vor Cyberangriffen und -bedrohungen schützen?

In den Vorträgen wurde beispielsweise ein Blick über den Tellerrand nach Estland geworfen. Dort sind ein Großteil der Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert. Spannend waren auch die Einblicke, die die Kreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld gab. Ein Hackerangriff hatte die gesamte Verwaltung im vergangenen Jahr mehrere Wochen lahmgelegt. Abgerundet wurde das Programm durch den Markt der Möglichkeiten, bei dem verschiedene digitale Produkte wie VR-Brillen und 3D-Stifte ausprobiert wurden.