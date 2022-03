Kriegsdenkmal in Paderborn beschmutzt

Paderborn

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat es einen Vorfall auf dem Paderborner Ostfriedhof gegeben. Wie die Stadt mitteilte, fanden Mitarbeiter des Amtes für Umweltschutz und Grünflächen am Freitagmorgen das Kriegsdenkmal zum Gedenken an die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten stark beschmutzt vor.