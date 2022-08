Krimi-Autor Joachim H. Peters liest in Paderborn

Der für seine Paderborn-Krimis bekannte Autor Joachim H. Peters liest am Freitag, 19. August, um 19.30 Uhr zum zweiten Mal in der Kapelle der Vincentinerinnen, Am Busdorf 4 in Paderborn. Wie schon beim ersten Mal geht der gesamte Erlös der Veranstaltung wieder an das Hospiz „Mutter der Barmherzigkeit“.

Gerne erinnert sich Peters an seine erste Lesung in der Kapelle, denn da kamen weit über 1000 Euro für das Hospiz zusammen. „Für mich besonders aufregend war es zum einen in einer Klosterkapelle, aber immerhin vor weit über 200 Gästen zu lesen, und zum anderen, dass die Lesung auch in die Patientenzimmer übertragen wurde“, erinnert sich der Krimi-Autor.

Diesmal wird Peters aus seinem vierten Paderborn-Krimi „Der Tod der blauen Wale“ lesen und dazu natürlich auch noch jede Menge unterhaltsame Informationen mitbringen. Es wird also – eigentlich so wie immer – mehr eine Art Krimikabarett als eine reine Lesung. „Außerdem gibt es natürlich auch einen kleinen Ausblick auf den neuen Paderborn-Krimi, der im Oktober erscheinen wird“, verspricht der in Oerlinghausen lebende Joachim H. Peters.

Die Karten für die Veranstaltung bekommt man im Kloster oder im Hospiz, Busdorfmauer 7. Der Eintritt kostet 5 Euro und es wird einen Büchertisch der Bonifatius-Buchhandlung geben, an dem Peters fleißig (und nach Wunsch) signieren wird.