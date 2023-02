Polizei Paderborn sagt Schockanrufern den Kampf an

Automatensprenger, Enkeltrickbetrüger, Diebe, Räuber und Einbrecher: Sie alle hatten im vergangenen Jahr im Kreis Paderborn nach der Coronapause wieder Hochkonjunktur. Obwohl die Kriminalität 2022 um 12,8 Prozent zugenommen hat, gehört der Kreis weiterhin zu den sichersten in NRW.

Automatensprenger suchten im Jahr 2022 mehrfach den Kreis Paderborn heim. Hier ein Foto vom ersten Tatort vor genau einem Jahr in Borchen.

Im Jahr 2021 wurden im gesamten Kreis Paderborn 16.000 Straftaten registriert. Mit der Rückkehr des öffentlichen Lebens stiegen 2022 auch die Fallzahlen in der Direktion Kriminalität, wie deren Leiterin Verena Mertens am Dienstag (21. Februar) berichtete. Laut Statistik ermittelte die Paderborner Polizei im vergangenen Jahr in 18.145 Fällen. Das entspricht dem Niveau des Jahres 2017. Den niedrigsten Kriminalitätswert seit drei Jahrzehnten gab es übrigens im Jahr 2019 vor dem Beginn der Pandemie: Damals wurden rund 15.400 Straftaten registriert.