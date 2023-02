Kritik an Baumfällungen am Padersteinweg

Die Baumfällungen am Padersteinweg zur Verbreiterung des Radwegs sorgen für Proteste bei Pro Grün, BUND, Naturwissenschaftlicher Verein Paderborn und beim NABU Kreisverband. Dem hat sich nun auch die Linke Ratsfraktion Paderborn angeschlossen. Auf die Vorwürfe und Forderungen reagiert die Stadt Paderborn und betont: Die Planungen seien darauf angelegt, möglichst wenig in die Natur einzugreifen.

Wie berichtet, soll der Padersteinweg als beliebte Radwege-Verbindung zwischen Paderborn und Schloß Neuhaus von 2,50 auf vier Meter verbreitert werden. Die Planungen sind seit Jahren bekannt, jetzt geht es in die Ausführung. In der vergangenen Woche hatten die Kettensägen am Padersteinweg zwischen der Straße Kalberdanz und Wilhelmshöhe/Padersee rechtzeitig vor Beginn des Fällverbots am 1. März Fakten geschaffen.