Kritik an Paderborns Citymanager

Der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung im CDU-Stadtverband Paderborn, Friedhelm Koch, meint: „Schon länger hat man sich gefragt, was Herrn Appelbaum eigentlich für seinen Job qualifiziert, was er leistet und was denn wohl die Ergebnisse seiner Arbeit sind. Nachdem er nun am Dienstag auf die eigene Klientel in Person von persönlich haftenden Geschäfts- und Grundstückseigentümern losgegangen ist, bestätigt sich der Eindruck, dass es sich bei ihm um eine Fehlbesetzung handelt.“ Koch riet dazu, Appelbaums Vertrag nicht zu verlängern.

