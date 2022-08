Krombacher Brauerei unterstützt Paderborner Senioreninitiative

Gegründet wurde die Organisation im August 2017 von Claudia Richter, die auch Geschäftsführerin ist. Mittlerweile sind es um die 30 ehrenamtliche Mitglieder, zu denen auch Schüler zählen. Gemeinsam gibt das Team sein Bestes, um so viele Senioren wie möglich in ihrem Alltag zu unterstützen und mit Rat zur Seite zu stehen. So werden Beratungen zur Grundversicherung und Wohngeld angeboten oder auch gemeinsame Ausflüge.

Im Gespräch erzählt Claudia Richter, dass alles auf Spendenbasis beruht: „Gerade jetzt, da die Preise steigen und alles immer teurer wird, brauchen wir mehr Spenden.“ So stimmt auch Ramona Martin, 1. Vorsitzende, ihr zu, dass bereits die Überlegung aufkam, aufgrund der steigenden Energiekosten die Angebote zu reduzieren. Doch genau jetzt hätten die Menschen, die sich das nicht leisten können, solch einen Rückzugsort nötig, um die Möglichkeit zu haben sich aufzuwärmen: „Die Senioren haben Zukunftsängste“, weiß Claudia Richter.

So war auch die Freude groß, als Marco Strunk, Repräsentant der Krombacher Brauerei, eine Spende in Höhe von 2500 Euro an die Paderborner Senioreninitiative übergab. Dies ist Teil der Krombacher Spendenaktion, die im Jahr 2003 ins Leben gerufen wurde, was seitdem unter dem Motto „Spenden statt Geschenke“ steht. Seit 19 Jahren bereits wird nach Angaben der Brauerei jährlich eine Gesamtsumme von 250.000 Euro aufgeteilt und 100 verschiedene Institutionen erhalten eine Spende von 2500 Euro. Durch diese Aktion konnten mittlerweile 1600 verschiedene Institutionen, Vereine oder auch Organisationen in ihrem Engagement unterstützt werden.

Eine konkrete Festlegung, wohin das Geld fließen wird, gibt es bei der Paderborner Senioreninitiative bislang nicht. So sagt das Team, dass davon wahrscheinlich ein wenig in alles fließen werde, wie beispielsweise in das Café Tralala, welches nach einer langen Coronapause am 9. September endlich wieder öffnen soll.

Das Team ist sehr dankbar über die großzügige Spende, doch weisen Ramona Martin und Claudia Richter darauf hin, dass weitere ehrenamtliche Helfer gesucht werden und sie sich über jedes neue Mitglied freuen würden.