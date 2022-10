Küchenbrand: Paderbornerin verletzt sich bei Löschversuchen an der Hand

In einem Mehrfamilienhaus in der Stadtheide hat am Sonntagvormittag Essen in einer Küche gebrannt. Eine Bewohnerin, die versuchte, das Feuer auf dem Herd zu löschen, zog sich dabei leichte Brandverletzungen an der Hand zu, teilt die Feuerwehr Paderborn mit.

Um 9.17 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Brand zu einem Wohnungsbrand mit dem Stichwort „Menschenleben in Gefahr“ in einem Mehrfamilienhaus an der Kreienhöfen 3 alarmiert. Von einem Bewohner des Hauses seien die Einsatzkräfte in Empfang genommen. Eine verletzte Person hatte er bereits aus der betroffenen Wohnung nach draußen gebracht, berichtet Einsatzleiter Sergij Rabino. Der Herd war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits abgeschaltet.

Die verletzte Person wurde mit Verbrennungen an der Hand an den Rettungsdienst übergeben und die verrauchte Wohnung und der Treppenraum maschinell belüftet. Abschließend wurde die Küche an der betroffenen Stelle mittels einer Wärmebildkamera kontrolliert und an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren Kräfte der hauptamtlichen Wache Nord, der Führungsdienst und der Rettungsdienst der Stadt Paderborn. Darüber hinaus wurden auch ehrenamtliche Einsatzkräfte aus der Stadtheide und aus Marienloh alarmiert. Nach rund 30 Minuten rückten die 14 beteiligten Einsatzkräfte wieder ab.