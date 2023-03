Künftig marschieren Frauen bei Marienloher Schützen mit 

Frauen sind den Männern im Marienloher Schützenverein künftig als vollwertige Mitglieder gleichgestellt. Zwar muss die damit verbundene Satzungsänderung noch bestätigt werden, doch dürfte dies nach einer großen Mehrheit für den Antrag in der Generalversammlung nur noch Formsache sein.

Zur Mitgliederversammlung der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Marienloh begrüßte Oberst Andreas Mertens zahlreiche Schützen sowie Vertreter aus Politik (Ortsvorsteher Matthias Dülme) und örtlicher Vereine sowie den amtierenden Kaiser Thomas Bensick.

Bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen wurden alle Amtsinhaber wiedergewählt: Oberst Andreas Mertens, Kassierer Christian Hafer, stellvertretender Kassierer Sebastian Pichol, Platzmajor Stefan Walter, Fähnrich Christian Bensick, Feldwebel Jens Heinemann, Platzmeister Birk Ivanda, Platzmeister Nicklas Gödde, Fahnenoffizier Marcel Burow, Königsoffizier Peter Lücking, Adjutant Alexander Rudolphi, Schießmeister Daniel Geppert, 2. Presseoffizier Alexander Klauke, Kassenprüfer Christian Grosse, Ältestenrat Heinrich Meier.

Unterdessen wirft das bevorstehende International Military Tattoo am 24. und 25. März seine Schatten voraus, und Oberst Andreas Mertens richtete seinen Appell an die Versammlung, diese Veranstaltung im Familien- und Freundeskreis noch einmal zu bewerben. Der Samstag ist schon ausverkauft, aber für den Freitag seien noch Karten verfügbar.

Hoher Bruderschaftsorden für Stefan Fischer

Unter anderem wurden folgende Änderungen nach teils kontroverser Diskussion beschlossen: 1. Zusammenlegung der Mitgliederversammlung und des Sebastianstags auf den Termin der Mitgliederversammlung, 2. Beginn der Mitgliederversammlung mit einem Gottesdienst in Uniform, 3. Verleihung der Orden für 25 und 40 Jahre Mitgliedschaft im Rahmen der Mitgliederversammlung und damit nicht mehr beim Schützenfrühstück am Schützenfestmontag.

Beantragt worden war zudem die Vollmitgliedschaft der Frauen in der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft. Auch dieser Vorschlag wurde von der Versammlung, an der etwa 150 Mitglieder teilnahmen, bei 25 Gegenstimmen und elf Enthaltungen unterstützt.

Oberst Andreas Mertens freute sich ganz besonders, Stefan Fischer den Hohen Bruderschaftsorden des historischen Bundes der Schützen zu verleihen. Stefan Fischer ist seit vielen Jahren sehr aktiv in vielen Bereichen des Schützenvereins tätig. Besonders zu erwähnen sei die langjährige aktive Mitgliedschaft in der Schießabteilung des Vereins und die Organisation der jährlichen Flurreinigung in Marienloh.