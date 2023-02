Kühnert bekommt in Paderborn eine rote Karte

Kevin Kühnert zieht. Der Saal im Hotel Aspethera war am Samstagabend rappelvoll, als der SPD-Generalsekretär beim Neujahrsempfang der heimischen Sozialdemokraten sprach. Mehr als 240 Anmeldungen waren für die Veranstaltung eingegangen.

Kevin Kühnert (links) nahm es mit Humor: Vor seiner Rede beim SPD-Neujahrsempfang überreichten ihm Martina Gamm und Stefan Wisbereit von „Parents for Future Paderborn“ die „Rote Klimakarte“.

Aber nicht alle waren gekommen, um Kühnert zu beklatschen. Stefan Wisbereit und Martina Gamm von den „Parents for Future Paderborn “ überreichten ihm die „Rote Klimakarte“ wegen Zeitspiels. Kanzler Olaf Scholz habe sich als „Klimakanzler“ bezeichnet, nehme die aktive Rolle aber nicht ein und stehe lieber an der Seitenlinie, kritisierten die beiden.

Sie finden, dass die SPD dem FDP-Verkehrsminister Volker Wissing Einhalt gebieten müsse, der neue Autobahnen bauen wolle. Stattdessen müsse der Ausbau des Schienenverkehrs und des ÖPNV Vorrang haben.

Kühnert selbst befasste sich in seiner Rede vor SPD-Politikern, Gewerkschaftern und Vertretern von Sozialdiensten und Kirchen schwerpunktmäßig mit dem Ukraine-Krieg. Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer, die ein „Manifest für Frieden “ veröffentlicht hatten und Verhandlungen statt Waffenlieferungen fordern, warf er Einseitigkeit vor.

Mit der Verpflichtung von Kevin Kühnert landete der Vorsitzende des SPD-Kreisverbandes Paderborn, Burkhard Blienert (rechts), einen Volltreffer. Der Saal im Aspethera war rappelvoll. Foto: Dietmar Kemper

Er habe Verständnis für diejenigen, die befürchten, dass sich der Krieg ausweiten könnte, aber kein Verständnis dafür, dass Sahra Wagenknecht „nicht einen Satz über die Betroffenen in der Ukraine gesagt hat“. Kühnert betonte: „Es darf nicht dazu kommen, dass über die Ukraine ohne die Ukrainer entschieden wird.“ Mit Blick auf die Demo am Brandenburger Tor am Samstag warf er den Organisatorinnen und Organisatoren vor, „keine klare Trennlinie zum rechten Rand aufgezeigt“ zu haben.

Kühnert: Kapitulation hätte Terror bedeutet

Dass Pegida und AfD zuvor in Dresden eine Kundgebung unter dem Motto „Frieden schaffen ohne Waffen“ abhielten, findet der SPD-Generalsekretär verlogen und zynisch. Deren Programm bestehe aus Hass und Hetze und deren Politik aus Abschottung. Kühnert erinnerte daran, dass bereits eine Million Ukrainer nach Deutschland geflüchtet seien und sich ein Ende des Krieges nicht abzeichne. Hätten die Ukrainer sich gleich zu Beginn den Russen ergeben, hätten sie es bitter bereut und „Terror“ statt Frieden bekommen, sagte er mit Blick auf die Gräueltaten in Butscha und Irpin.

Die SPD stehe solidarisch an der Seite der Ukraine und suche den Schulterschluss mit der EU, sagte Kühnert. Durch das Neun-Euro-Ticket, Einmalzahlungen und die Erhöhung des Wohngeldes seien finanzielle Härten im Zuge des Krieges und der gestiegenen Energiepreise abgefedert worden. „Sozialer Zusammenhalt nach innen ist die Voraussetzung für Stärke und Diplomatie nach außen“, formulierte der 33-jährige Berliner.

„Drei bis vier neue Windräder pro Tag an Land“

Er ging auch auf das Thema Klimaschutz ein. Bei einer Dekarbonisierung, also der drastischen Reduzierung von CO2-Emissionen, müsse jedem klar sein, dass dann „drei bis vier neue Windräder pro Tag an Land nötig wären, um den wachsenden Energiebedarf zu decken“. Um die Akzeptanz dafür zu schaffen, sollten die Bürger und Kommunen an den Erlösen aus regenerativen Quellen finanziell beteiligt werden.

Der SPD-Kreisvorsitzende und Suchtbauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert, warnte vor einem Gesundheitssystem, in dem „die Krankheit zur Ware wird und die Gesundheit zum Geschäft.“ Den Vorschlag des Ökonomen Bernd Raffelhüschen, für gesetzlich Versicherte eine Selbstbeteiligung von bis zu 2000 Euro einzuführen und Raucher oder Skifahrer damit zusammenhängende Behandlungen selbst bezahlen zu lassen, lehnt Blienert ab. Auf medizinischen Fortschritt hätten alle gleichermaßen Anrecht, egal wie viel sie verdienten und welchen Risiken sie im Leben ausgesetzt seien.

Blienert und Kühnert bedankten sich bei denen, die sich in Parteien und Fraktionen für die Demokratie engagieren.