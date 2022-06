Kultur-Veranstalter im Kreis Paderborn spüren die Krisen

Paderborn

Wer weiß schon, wann ein Krieg beginnt? Als das Kulturbüro OWL und die Stiftung Kloster Dalheim das „Erste Dalheimer Kabarett-Festival“ ankündigten, fiel das „mitten in die Weltuntergangsstimmung“, erinnert sich Ingo Grabowsky. Angesichts des Einmarsches der Russen in der Ukraine sei auch den Deutschen das Lachen vergangen. Aber der Leiter des LWL-Landesmuseums für Klosterkultur in Dalheim findet: „Man muss in diesen Zeiten kein Schuldgefühl haben, wenn man lacht.“

Von Dietmar Kemper