Kulturelle Vielfalt in Paderborn präsentiert

Integration durch Spiel, Sport und Kultur. Das ist das Motto des Internationalen Spielfestes, das in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Kreis Paderborn bereits seit 1982 veranstaltet wird. Am vergangenen Sonntag wurden erneut viele Attraktionen und Essstände mit kulinarischen Leckereien auf den Paderwiesen aufgebaut. Der Eintritt war für alle Besucher frei, vom Kanu fahren auf der Pader, Fußball spielen oder verschiedenen Tanzgruppen war für jeden etwas dabei.

Ganz schön sportlich: Antonia Berghoff (von links), Elena Kortemeyer und Tabea Proft vom SC Grün-Weiß Paderborn beim Rhönradturnen.Arne Schubert (links) von der Stadt Paderborn und Hans-Joachim Meier vom SC Grün-Weiß Paderborn (rechts) geben an ihrem Stand den Kindern Leo und Felix (5) Tipps zur Radfahrsicherheit.Boten am Stand der Deutsch-Iranischen Christen selbst gemachte Spezialitäten an (von links): Marjam Akhlaghi, Fatemeh Saidi, Marjam Tavanay, Hadi Jahani, Mojtaba Sarkari, Mehrdad Sepehri, Akbar Amani, Marjam Afshar, Nawal Tabibpor und Khoosro Zangene.

Besonders gut wurde für das leibliche Wohl gesorgt. So wurden von einigen Vereinen verschiedene Spezialitäten angeboten, unter anderem von den Deutsch-Iranischen Christen, dem Türk-Gücü-Sportverein oder von dem SV Heide Paderborn. Einen Eiswagen gab es ebenfalls vor Ort, was als eine gute Abkühlung an dem warmen Sommertag diente.

Doch auch Aktionen wie die Radfahrsicherheit Paderborn fanden sich vor Ort und regten zum Nachdenken an. So informierten Mitarbeiter Arne Schubert und Hans-Joachim Meier, wie wichtig es ist, mit dem Fahrrad sicher unterwegs zu sein.

Die Organisation des gesamten Festes lag auch dieses Jahr beim bewährten Team des Vereins Spiel und Sport International. Vom Sportservice und Jugendamt der Stadt Paderborn wurde es dabei tatkräftig unterstützt.

Besucherin Roswitha Heinel erzählte, dass sie das Fest zum ersten Mal besuche und völlig begeistert sei: „Ich finde es am besten, dass für die Kinder so viel angeboten wird, aber auch für die Erwachsenen. Besonders schön waren die indischen Tänze. Man sieht wirklich, wie viel Mühe sich alle gegeben haben, und ich würde definitiv auch im nächsten Jahr wiederkommen.“ Auch viele weitere Gäste waren davon angetan, dass eine sehr angenehme Stimmung herrschte.

Der stellvertretende Bürgermeister Dietrich Honervogt fand ebenfalls die passenden Worte zum Internationalen Sportfest: „Integration ist etwas, was selbstverständlich sein muss. Das ist etwas, an dem wir arbeiten müssen. Ganz besonders beim Sport kann man dies machen. Mit diesem Fest wird das super umgesetzt und die Paderwiesen sind ein besonderer Standort dafür“.

Beim jährlichen Spielfest solle es jedoch nicht bleiben und so berichtet Honervogt, dass in ein bis zwei Jahren ein großer Wasser- und Sportspielplatz für Kinder eröffnet werden soll. Die Möglichkeiten, die kulturelle Vielfalt in Paderborn zu erweitern und verschiedene Kulturen miteinander zu verbinden sei wichtig und solle wachsen.