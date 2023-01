Kunden haben recht auf Mehrweg: Das sagt die Paderborner Gastronomie

Schnell mal eben einen Burger zum Mitnehmen, hier ein belegtes Brötchen und dort eine Portion Pommes auf die Hand. Was bleibt, sind die Verpackungen aus Pappe, Kunststoff oder Aluminium. Ein neues Gesetz verpflichtet die Gastronomie-Branche nun dazu, Mehrweg-Geschirr zum Mitnehmen anzubieten. Für Gastronomen in Paderborn bedeutet das vor allem: Aufwand und Umstellung.

Mitarbeiter Marco Knust präsentiert eine Auswahl verschiedener Mehrweg-Becher, die in der Burger-King-Filiale an der Detmolder Straße angeboten werden.

Wer sich ein Kaltgetränk oder Eis in einer der Paderborner Burger-King-Filialen kauft, wird seit gut einer Woche gefragt, ob ein Mehrweg-Becher gewünscht ist. Denn seit Anfang des Jahres sind Restaurants, Lieferdienste und Cafés verpflichtet, Getränke und Essen auch in Mehrwegverpackungen anzubieten. Ausgenommen davon sind kleinere Geschäfte wie Kioske oder Imbisse, die höchstens fünf Angestellte haben und deren Verkaufsfläche kleiner als 80 Quadratmeter ist. Und weil es sonst zu unkompliziert wäre: Von dieser Ausnahme sind wiederum Ketten wie Bäckereien ausgenommen. Ob sich Gastronomen für ein eigenes Mehrwegsystem entscheiden oder sich bereits etablierten Mehrweg-Marken anschließen, bleibt ihnen selbst überlassen. Und am Ende ist es sowieso der Kunde, der sich für die Mehrweg-Alternative entscheiden muss.