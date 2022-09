Kundgebung der Bürgerinitiative „Kreis Paderborn Steht Auf“

Die aktuelle Situation mit der extremen Verteuerung und Verknappung der Energie thematisiert die Bürgerinitiative „Kreis Paderborn Steht Auf“ bei einer Kundgebung an diesem Freitag, 16. September, um 17.30 Uhr vor dem Paderborner Rathaus.

Am Freitag vor dem Paderborner Rathaus

Gastredner ist der Industrie-Unternehmer Axel Turck aus Lüdenscheid. Er beleuchtet das Thema Energieverteuerung und Versorgungssicherheit und die Auswirkungen für den Mittelstand und die Mitarbeiter und thematisiert laut einer Mitteilung auch folgende Fragen: Was ist Energie überhaupt und welche Energieformen nutzen wir in Deutschland? Was können Unternehmer, Mitarbeiter, Hausbesitzer und Bürger tun, um finanziellen Schaden abzuwenden?