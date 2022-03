„Manchmal hat man den Eindruck, dass Kunst Luxus ist in diesen Zeiten“, sagt Arnd Paas. Der Vorsitzende des Vorstandes der Sparkasse Paderborn-Detmold ist überzeugt: „Das Gegenteil ist der Fall.“ Kunst gebe Hoffnung – gerade in Zeiten wie diesen.

Da kommt der Aufruf zur Bewerbung um den 13. Paderborner Kunstpreis genau zum richtigen Zeitpunkt.

Der Kunstverein Paderborn und die heimische Sparkasse loben die Auszeichnung, die mit 7500 Euro dotiert ist, gemeinsam aus und richten sich an etablierte Künstler, die einen engen Bezug zu Paderborn haben und bereits ein umfassendes Werk vorweisen können. „Das können gebürtige Paderborner Künstler sein oder auch Künstler, die selbst oder deren Werk einen engen Bezug zu Paderborn haben“, betont Alexandra Sucrow, Vorsitzende des Kunstvereins Paderborn. Man wundere sich immer wieder, wie viele etablierte Künstler die Region bereits hervorgebracht habe. Und Arnd Paas betont, dass es sich bei dem Preis um einen „der am höchsten dotierten Kunstpreise Deutschlands“ handele. Hinzu kommen eine Ausstellung für den Sieger und eine von der Glasmalerei Peters gefertigte Stele.

Alle zwei Jahre wird der Paderborner Kunstpreis ausgelobt. Vor zwei Jahren machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Preisverleihung und Ausstellung konnten nicht in Präsenz stattfinden. In diesem Jahr hoffen alle auf einen anderen Ablauf mit Gästen und dem gewohnten Flair bei der Ausstellung in der Hauptstelle der Sparkasse an der Hathumarstraße.

„Ausstellungen sind für viele existenziell“

Der 13. Preisträger wird sich in die Riege bekannter Künstler mit engem Bezug zu Paderborn und Hochstift einreihen: von Werner Schlegel und Peter Amici über Ingrid Moll-Horstmann bis hin zu Wilfried Hagebölling und zuletzt Renate Ortner. „Gerade in den vergangenen zwei Jahren haben viele Künstler Existenzängste gehabt, konnten ihre Werke nicht zeigen“, erzählt Alexandra Sucrow. Für viele Künstler seien Ausstellungen aber existenziell, „sie leben davon“.

Bis zum 28. April können Bewerbungsunterlagen der umfassenden Werke der Künstler (bitte keine Originale) eingereicht werden bei Sabine Jakobsmeyer (Hathumarstraße 15 – 19). Darin sollte der Paderborner Bezug deutlich gemacht werden. Online können Bewerbungen an sabine-jakobsmeyer@sparkasse-pd.de gesendet werden.

Jury entscheidet

Am 13. Mai entscheidet eine Jury, bestehend aus Vertretern des Kunstvereins, der Sparkasse, der Stadt, der Universität sowie zwei weiteren Experten. 20 bis 25 Bewerbungen für den Paderborner Kunstpreis gehen im Schnitt ein. Die Preisverleihung ist für den 23. Juni angedacht.

Weitere Informationen gibt es hier oder telefonisch bei Alexandra Sucrow (05251/31187).