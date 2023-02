Kunst statt Leerstand in der Paderborner Libori-Galerie

Paderborn

120.000 Euro und mehr müssen Kunstsammler für Werke von Leon Löwentraut auf den Tisch legen. „Er ist aktuell der angesagteste deutsche Künstler weltweit“, sagt Thomas Gaub, der am 25. Februar seine Kunstgalerie in der Libori-Galerie eröffnen will. In ihr präsentiert er auch Unikate von Leon Löwentraut.