Künstlerin Nina Ahlers eröffnet Ausstellung in Paderborn

Paderborn

Radiergummis, in Scheiben geschnittene Eier und Klaviertasten. Es sind alltägliche Gegenstände, die von der Künstlerin Nina Ahlers im Kunstverein am Kamp 13 ausgestellt werden – und das in überdimensionaler Größe. Denn bei den Werken der Düsseldorfer Künstlerin gehe es nicht darum, abstrakte und komplizierte Formen zu zeigen. Laut Ahlers gehe vielmehr um die starke Bedeutung der Körperlichkeit. Dabei sei der Interpretation der Betrachter keine Grenzen gesetzt.

Von Rebecca Borde