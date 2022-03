Klinikclownin Anne Schwede: „Lachen ist auch in Krisen erlaubt“

Paderborn

Corona, Krieg in der Ukraine: Da bleibt den meisten Menschen das Lachen im Halse stecken. Nicht so Anne Schwede. „Jetzt erst recht!“, sagt die gebürtige Paderbornerin. Gerade in Krisenzeiten werde doch klar, wie wichtig Humor sei. „Lachen verbindet und Humor befreit“, sagt die Klinikclownin. Wer einmal etwas Negatives gedacht oder erlebt habe, brauche mindestens das fünffache an positiven Erlebnissen, um das Negative aufzuwiegen.

Von Kerstin Eigendorf