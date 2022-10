Ladung doppelt so schwer wie erlaubt: Lkw in Paderborn gestoppt

Die Polizei hat an verschiedenen Orten im Kreis Paderborn Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei zahlreiche Verstöße festgestellt und geahndet. Ein besonders „schweres “Vergehen leistete sich ein Lkw-Fahrer.

Ein Schwerpunkt der Verkehrsüberwachung war nach Angaben der Polizei die einspurige Verkehrsführung auf der B64 in der Brückenbaustelle Höhe Borchener Straße in Fahrtrichtung Bad Driburg. Das bestehende Durchfahrverbot wurde von vier Lasterfahrern und drei Klein-Lkw-Fahrern missachtet. Bei einem Lastwagen stellten die Polizisten fest, dass sich die Blattfedern unter der Ladefläche nach oben durchbogen. Der mit Sand befüllte Lkw hatte das zulässige Gesamtgewicht um fast 100 Prozent überschritten. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt. Auf den Fahrer kommt ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro zu.

Andernorts erwischten die Polizei sechs Autofahrer, einen Traktorfahrer und einen Radfahrer dabei, dass sie während der Fahrt ein Handy bedienten. 100 Euro Bußgeld sind für die Kraftfahrer und 55 Euro für den Radler fällig. Vier Autofahrer mussten Verwarngelder bezahlen, weil sie nicht angeschnallt waren. Ein Autofahrer wurde wegen falschen Verhaltens an Fußgängerüberwegen angezeigt. Ein Fußgänger und ein Radfahrer fielen auf, weil sie Rotlicht zeigende Ampeln missachteten. Vier Radfahrer fuhren verbotenerweise auf dem Gehweg.