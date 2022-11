Lagerhalle in Paderborn-Dahl in Flammen

In einer Lagerhalle am Grundweg in Paderborn-Dahl ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Augenzeugen berichten von einer hohen Rauchsäule, die weithin sichtbar war. Mittlerweile hat die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, heißt es von vor Ort. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Gegen 12.43 Uhr ging bei der Paderborner Feuerwehr die Alarmierung ein. Gemeldet wurde ein Bauernhofbrand am Grundweg. In einer 120 Quadratmeter großen Lagerhalle, die bei Eintreffen der ersten Einheiten in Flammen stand, sollen landwirtschaftliche Geräte und Werkzeuge untergestellt gewesen sein.

Was darüber hinaus, sei aber noch unklar, teilten Einsatzkräfte vor Ort mit. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde eine Warnmeldung an die Bevölkerung in Dahl über die Apps Katwarn und Nina verschickt.

Etwa 50 Einsatzkräfte von den hauptamtlichen Wachen Nord und Süd und ehrenamtliche Kräfte der Wehren Dahl und Stadtmitte waren im Einsatz. Sowohl die Brandursache als auch der entstandene Schaden sind bislang noch unbekannt.

Um genug Löschwasser zu haben, wurde über eine lange Wegstrecke Feuerwehrschläuche verlegt und unter anderem an eine Zisterne angeschlossen.