Landes-Tierschutzpreis für Gudrun Lumpp

Paderborn/Düsseldorf

Sie nimmt seit Jahrzehnten auf eigene Kosten alte und kranke Tiere auf, die niemand mehr haben will: Die Tierschützerin Gudrun Lumpp aus Paderborn ist am Montag in Düsseldorf für ihr lebenslanges Engagement mit dem Tierschutzpreis des Landes ausgezeichnet worden.

Von Christian Althoff