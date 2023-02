Landgericht Paderborn bezieht Nebenstelle

Nach Abschluss der Vorbereitungen haben das Landgericht Paderborn und das Amtsgericht Paderborn zu Jahresbeginn die neuen Räumlichkeiten in der Nebenstelle „Am Turnplatz 31“ in Paderborn in Betrieb genommen.

Dort sind nunmehr die Zivilabteilung und die Betreuungsabteilung des Amtsgerichts Paderborn zu finden. Neben den Büros für die Richterinnen und Richter, die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger und die Serviceeinheiten stehen dort auch drei Sitzungssäle für Verhandlungen in Zivilsachen zur Verfügung.

Das Landgericht Paderborn betreibt in der Nebenstelle in erster Linie die Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare. Für diesen Zweck sind zwei große Schulungsräume eingerichtet. Der Bezug der Nebenstelle hilft dem bereits geraume Zeit bestehenden Raummehrbedarf des Justizzentrums Am Bogen in Paderborn ab.