Waffen in den Händen von Rauschgifthändlern sind nicht gerade eine Seltenheit – aber von Waffen gibt es viele Arten. Wenn dann schon einmal ein Dealer eine Pistole in der Nähe hat, mit der man scharfe Patronen abfeuern kann, dann gehört er wohl schon zu den größeren Kalibern. Und muss mit einer ziemlich langen Haftstrafe rechnen. Ein 35-Jähriger aus Paderborn hatte dennoch Glück – weil seine Freundin die Waffe woanders hingelegt hatte.

Angeklagt vor dem Landgericht Paderborn war ein Bauarbeiter aus Schloß Neuhaus-Mastbruch: bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz – wie es im Gesetzestext heißt – wurden ihm zur Last gelegt. Dem Mann blühten mindestens fünf Jahre hinter Gittern, wenn sich bewahrheitet hätte, was zum Prozessauftakt Anfang Februar zum Thema „bewaffnet“ in der Anklage ausgeführt war.