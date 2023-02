Landgericht Paderborn: „Münchhausen-Mutter“ aus Büren muss in Haft

Paderborn

Dreieinhalb Jahre Gefängnis: Am Ende fließen nochmal Tränen, so wie schon vor dem Urteilsspruch. Man weiß nicht: Gelten sie dem eigenen Schicksal oder dem der Kinder, die von dem, was ihnen ihre Mutter angetan hat, Folgen davontragen, die man heute noch gar nicht erahnen kann?

Von Ulrich Pfaff